Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Altıeylül, Havran ve Edremit ilçelerinde uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde 44 gram kubar esrar, 12 sentetik uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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