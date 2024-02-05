Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Yayınlanma: 05.02.2024 - 18:18

Güncelleme: 05.02.2024 - 18:18

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Altıeylül, Havran ve Edremit ilçelerinde uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde 44 gram kubar esrar, 12 sentetik uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.