Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonları... Gözaltılar var

Yayınlanma: 02.02.2024 - 12:13

Güncelleme: 02.02.2024 - 12:13

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezi, Erenler Mahallesi ile Dinar'da 7 şüphelinin üzeri ve araçlarında yaptıkları aramalarda 762 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.