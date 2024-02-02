Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonları... Gözaltılar var

Afyonkarahisar ve Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 12:13
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonları... Gözaltılar var
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezi, Erenler Mahallesi ile Dinar'da 7 şüphelinin üzeri ve araçlarında yaptıkları aramalarda 762 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.


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