Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı
Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında, jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ayvalık, Karesi, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilere dönük operasyonlar yaptı.
Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Yapılana aramalarda 308 adet sentetik uyuşturucu hap, 42 gram kubar esrar, 15 gram kokain, 23 kök kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet şarjör ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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