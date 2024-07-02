Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında, jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 15:29
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ayvalık, Karesi, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilere dönük operasyonlar yaptı.

Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Yapılana aramalarda 308 adet sentetik uyuşturucu hap, 42 gram kubar esrar, 15 gram kokain, 23 kök kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet şarjör ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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