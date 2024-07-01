Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:12
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve batı illerinden kente uyuşturucu madde getiren zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

3 ikamet ve 2 araçta yapılan aramada 6 kilo 720 gram skunk, 998 sentetik ecza, 7 parça halinde 17,76 gram sentetik uyuşturucu, esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 14 fişek, 2 ruhsatsız tüfek ve bir hassas terazi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Malatya haberleri

İlgili Haberler

Malatya'da hasat için gün sayılıyor: Taleplere yetişemiyor

Malatya'da hasat için gün sayılıyor: Taleplere yetişemiyor
Malatya’daki akraba kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı

Malatya’daki akraba kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı
Malatya’da yolcu otobüsünde kilolarca skunk ele geçirildi

Malatya’da yolcu otobüsünde kilolarca skunk ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler