Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:12

Güncelleme: 01.07.2024 - 17:13

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve batı illerinden kente uyuşturucu madde getiren zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

3 ikamet ve 2 araçta yapılan aramada 6 kilo 720 gram skunk, 998 sentetik ecza, 7 parça halinde 17,76 gram sentetik uyuşturucu, esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 14 fişek, 2 ruhsatsız tüfek ve bir hassas terazi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.