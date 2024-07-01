Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve batı illerinden kente uyuşturucu madde getiren zanlılara yönelik operasyon düzenledi.
3 ikamet ve 2 araçta yapılan aramada 6 kilo 720 gram skunk, 998 sentetik ecza, 7 parça halinde 17,76 gram sentetik uyuşturucu, esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 14 fişek, 2 ruhsatsız tüfek ve bir hassas terazi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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