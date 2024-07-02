Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
Osmaniye’de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken 21 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ev, işyeri, araç ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda ise 117,57 gram metamfetamin, 109 sentetik ecza, 84,89 gram bonzai, 25,67 fubinica, 4 extacy, 2,55 gram esrar, 0,34 gram eroin, 1 hassas terazi, 1 pompalı tüfek ve 5 dolu kartuş, 30.085 TL para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlar sevk edildi.
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