Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 18:32
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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Polis ekipleri, uzun süredir takip edilen şüpheli U.E'nin (34) evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 17,7 gram eroin, 52 gram metamfetamin, 4 sentetik hap, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis, U.E. ile evde bulunan D.S. (21), R.Ç.Ö. (23), Y.V. (37), M.E.S. (17) ve Y.K'yi (31) gözaltına aldı.

3 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.E, D.S. ve R.Ç.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.


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