Çankırı'da 'uyuşturucu' ticaretine 4 tutuklama

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 17:01

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 17:01

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kurşunlu ve Atkaracalar ilçelerinde uyuşturucu satıcısı 11 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken; 20 gram metamfetamin, 30 sentetik hap, 5 gram skunk, 5 gram kenevir tohumu ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Firari 4 kişi için de arama çalışması başlatıldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.