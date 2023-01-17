Çankırı'da 'uyuşturucu' ticaretine 4 tutuklama
Çankırı'da, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kurşunlu ve Atkaracalar ilçelerinde uyuşturucu satıcısı 11 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.
Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken; 20 gram metamfetamin, 30 sentetik hap, 5 gram skunk, 5 gram kenevir tohumu ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Firari 4 kişi için de arama çalışması başlatıldı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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