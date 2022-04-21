Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 10 şüphelinin örgütlü olarak uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 1 kilo 242 gram metamfetamin, 545 gram kubar esrar, 195 gram bonzai, 250 gram toz esrar, 87 gram kenevir tohumu, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 20 sikke, 2 hassas terazi, 8 cep telefonu, 3 harici bellek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 655 lira ele geçirdi.
2 ZANLI HALA ARANIYOR
Operasyonda, şüphelilerden 8'i gözaltına alınırken, iki zanlının yakalama çalışması sürüyor.
Açıklamada, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edileceği bildirildi.
Video Haberler
- CHP'li Bakan 775 bin ton çöp atığına isyan etti
- 5 gün sonra cesedi bulundu
- Suda tehlike: Akaryakıt yüklü tanker dereye uçtu
- Patpat kazası: 1 ölü 2 yaralı
- Kraliçe Elizabeth 96 yaşına girdi
- 'Şort' ve 'kısa pantolon' soruşturması
- Reuters ve Bloomberg'ten Kılıçdaroğlu analizi
- Onur Anıtı'na saldıranlar için istenen ceza belli oldu
- Türk lirası ile dalga geçen yabancı uyruklu yakalandı
- Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti: İşte o anlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters ve Bloomberg böyle gördü
- Akşener'den 'HDP' açıklaması
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi!
- Eski bakan yaşamını yitirdi
- Son anketten Cumhur'a kötü haber
- AYM, seçim kanunu itirazını kabul etti
- Karanlıkta basın toplantısı
- Moda Sahnesi'nden Kılıçdaroğlu'na destek
- SGK'den gurbetçilere kötü haber
- Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'fatura' çağrısı