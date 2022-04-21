Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

21 Nisan 2022 Perşembe, 23:24

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 10 şüphelinin örgütlü olarak uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 1 kilo 242 gram metamfetamin, 545 gram kubar esrar, 195 gram bonzai, 250 gram toz esrar, 87 gram kenevir tohumu, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 20 sikke, 2 hassas terazi, 8 cep telefonu, 3 harici bellek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 655 lira ele geçirdi.

2 ZANLI HALA ARANIYOR

Operasyonda, şüphelilerden 8'i gözaltına alınırken, iki zanlının yakalama çalışması sürüyor.

Açıklamada, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edileceği bildirildi.