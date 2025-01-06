15 yıl 6 ay 18 gün hapisle aranıyordu: Firari uyuşturucu taciri İzmir'de yakalandı
Uyuşturucu madde ticaretinden 15 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan firari, İzmir’in Balçova ilçesinde Güven Timleri polisi tarafından yakalandı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, dün Balçova ilçesinde yapılan çalışmalar sırasında bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulamasında uyuşturucu madde ticareti suçundan 15 yıl 6 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A.A. olduğu ortaya çıktı.
Polis ekiplerince Balçova Şehit Polis Buket Keleş Polis Merkezi Amirliğine götürülen firari, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #uyuşturucu #Operasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- O sütler zincir marketlerden toplatılıyor!
- Murat Övüç hakkında yeni gelişme!
- Yeşil ve gri pasaportlar için açıklama geldi
- Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu cenazede ortaya çıktı
- 'Pişman değilim, devam edeceğim'
- Nejat İşler'in röportajı sosyal medyaya damga vurdu
- 'Bari aldığınız vergiden dolayı bizi suçlamayın'
- Tanju Özcan'a 'Suriyeliler' soruşturması
- Ali Erbaş'ın kızı 'Gassal' paylaşımıyla tepki çekti
- Özel'den 'Suriye' resti: Boynumuzun borcu!