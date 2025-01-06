15 yıl 6 ay 18 gün hapisle aranıyordu: Firari uyuşturucu taciri İzmir'de yakalandı

Uyuşturucu madde ticaretinden 15 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan firari, İzmir’in Balçova ilçesinde Güven Timleri polisi tarafından yakalandı.

15 yıl 6 ay 18 gün hapisle aranıyordu: Firari uyuşturucu taciri İzmir'de yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 09:43

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, dün Balçova ilçesinde yapılan çalışmalar sırasında bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulamasında uyuşturucu madde ticareti suçundan 15 yıl 6 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A.A. olduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerince Balçova Şehit Polis Buket Keleş Polis Merkezi Amirliğine götürülen firari, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #uyuşturucu #Operasyon

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