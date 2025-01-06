Beyoğlu’nda evde uyuşturucu bulundu!

Beyoğlu gerçekleştirilen uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 1 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu’nda evde uyuşturucu bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 09:53

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi’nde şüpheli bir şahıs durduruldu.

Şahsa yönelik yapılan kontrollerde 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. M.Ş.A. (53) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında şüpheli şahsın Bostan Mahallesi’ndeki evine operasyon yapıldı.

Adreste yapılan aramalarda 22 kilogram marihuana, 4 kilo 670 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 1 adet paketleme makinesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs “Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Beyoğlu #uyuşturucu #Operasyon

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