Balıkesir’de vahşice öldürülen motokurye Ata Emre’nin katili hakim karşısında

Yayınlanma: 28.06.2024 - 10:34

Güncelleme: 28.06.2024 - 10:34

Üniversite öğrencisi motokurye Ata Emre Akman'a adalet için, Kurye Hakları Derneği, Motorlu Kurye İşçileri Derneği, Emekçi Kuryeler Derneği, Balıkesir Kurye Dayanışması, Ankara Yük Taşımacılığını Destekleyici Hizmet Verenler Esnaf Odası, Bursa Motosikletli Kuryeler Derneği, Ata Emre Akman'ın babasının devre arkadaşı subaylar Balıkesir Adliyesi önünde toplandı.

Akman’ın ailesinin avukatı Özden Başak duruşma öncesi yaptığı basın açıklamasında, E.Ö.’nün 17 yaşında olmadığına dair iddiayı yineleyerek bu yaş tespitinin yapılmasına ilişkin mahkemeye taleplerini sunacaklarını aktardı.

Motokuryeler adına Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki ise, "Biz bugün buraya Ata Emre kardeşimiz için geldik. Ata Emre ne ilk ne de son olacak, biz her gün ölüyoruz. Çok acılıyız Ata Emre karanlık bir sokakta bir cani tarafından katledildi. 2022 yılında en az 58 arkadaşımızı kaybettik. 2023 yılında en az 60 arkadaşımızı kaybettik. Biz her gün ölüyoruz! Bizim canımıza 27 Bin 300 TL fiyat biçildi. Adalet İstiyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz" dedi.

Duruşma devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Kuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, 11 Mayıs'ta Balıkesir'in Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö tarafından önü kesildi. E.Ö, Akman'ı 25 yerinden bıçakladı.

Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö, yakalandı. Özdemir ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası Orhan Ö. gözaltına alındı.

'Kasten yaralama' ve 'tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan baba oğul, polisteki işlemlerinin ardindan aynı gün adliyeye sevk edildi, E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, baba serbest bırakıldı. Orhan Özdemir daha sonra itiraz üzerine yeniden gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.