Türkiye'yi sarsan Ata Emre Akman cinayetinde yeni gelişme: Dosyalar birleştirilecek
Üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı defalarca bıçaklayarak katleden 17 yaşındaki E.Ö. ile onu azmettirdiği öne sürülen babası hakkındaki davaların birleştirilmesine karar verildi.
Türkiye sarsan cinayette mahkeme, Ata Emre Akman'ı (20)
katleden E.Ö. (17) ile ile babası Orhan Ö. (39) hakkındaki davaların tarafından
birleştirilmesine karar verdi.
Olay, 11 Mayıs'ta, Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir
Sokak'ta meydana geldi. Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir
Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman
(20), motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. (17) tarafından önü
kesildi. E.Ö, Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.
Akman kanlar içinde kalırken, E.Ö. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis ve savcının
olay yerindeki incelemelerinin ardından Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk
Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası Orhan Ö. gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'tehdit' nedeniyle 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi.
E.Ö. çıkarıldığı
mahkemede tutuklanırken, serbest bırakılan babası ise tekrar gözaltına alındı
ve tutuklandı.
DOSYALAR BİRLEŞTİRİLECEK
Soruşturmanın ardından E.Ö. ve babası Orhan Ö. İçin ayrı ayrı iddianame hazırlandı.
E.Ö. hakkındaki iddianamede 'Fiili işlediği sırada
15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla,
müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur' maddesi de yer aldı. E.Ö. hakkında 'Canavarca hisle veya
eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası
istendi.
Babası Orhan Ö. için de 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki dosyanın birleştirilmesine karar verildiği öğrenildi.
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