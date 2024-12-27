Deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli: BUDO ve İDO'dan açıklama!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 09:36

Güncelleme: 27.12.2024 - 09:36

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre; saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi ile 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferinin de gerçekleştirilemeyeceği aktarıldı.

İDO'DAN DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre de; 07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 11.30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 18.30 Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.