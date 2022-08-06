Balıklı Rum Hastanesi'nde hasar incelemeleri sürüyor

Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde hasar tespit çalışmaları ve incelemeler sürüyor. Enkazdan çıkan para, altın ve değerli eşyalar, sahiplerine teslim edilmek üzere hastane yönetimine verildi.

DHA
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:49
Balıklı Rum Hastanesi'nde hasar incelemeleri sürüyor
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İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde perşembe günü çıkan yangın sonrası hasar tespit çalışmaları ve inceleme devam ediyor.

Onarım öncesi molozlar kaldırılmaya başlandı. Molozların temizliğini yapan Zeytinburnu Belediyesi görevlileri,  para, altın ve değerli eşyalar buldu. Ekipler buldukları para ve altınları sahiplerine verilmesi için hastane yönetimine teslim etti.


Balıklı Rum Hastanesi Zeytinburnu Yangın

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