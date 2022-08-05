Son Dakika: Balıklı Rum Hastanesi yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde dün saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.
Yangında alevler çatıyı sararken, hastanenin içi dumanla doldu. İhbarların ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastane içerisindeki oksijen tüpleri, hastane çalışanları ve yurttaşlar tarafından çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaşlı ve hastalar tekerlekli sandalye ve sedyelerle dışarı çıkarıldı. Tahliye edilenler çevredeki hastanelere götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Sarıgül’den dürüm ayran isyanı
- Akşener'den Erdoğan'a 'Soylu' sorusu
- İpler dolandı, 'yedek paraşütü' hayatını kurtardı
- 'MEB Bakanı o koltukta oturduğu sürece...'
- Anadolu Adliyesi'nde asma tavan çöktü
- Ünlü oyuncu gözaltına alındı
- Erdoğan, Rusya'da: Soçi'de kritik görüşme
- Rusya'dan Erdoğan'a Akkuyu telefonu
- Gurbetçi gençlerin otomobiline 'elektrik direği' devrild
- Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketi yayımlandı
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- 'Yüzde 125 şimdiden hayırlı olsun!'
- 'MEB’in sınavları da iptal edilmeli!'
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- 'Falyalı'ya yol veren Sedat Peker'di'
- 'KPSS skandalı cemaat operasyonu'
- Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş