Son Dakika: Balıklı Rum Hastanesi yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

DHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 15:15
Son Dakika: Balıklı Rum Hastanesi yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde dün saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Yangında alevler çatıyı sararken, hastanenin içi dumanla doldu. İhbarların ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastane içerisindeki oksijen tüpleri, hastane çalışanları ve yurttaşlar tarafından çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaşlı ve hastalar tekerlekli sandalye ve sedyelerle dışarı çıkarıldı. Tahliye edilenler çevredeki hastanelere götürüldü. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.


Yangın Balıklı Rum Hastanesi

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