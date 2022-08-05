Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevi'ne ziyaret

Fener Rum Patriği Bartholomeos, dünkü yangının ardından Balıklı Rum Hastanesi Huzurevini ziyaret etti.

AA
05 Ağustos 2022 Cuma, 17:32
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevi'ne ziyaret
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, yangından sonra başlatılan hasar tespit çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Patrikhane yetkilileri ve hastane teknik uzmanlarıyla hastanenin katlarını gezen Bartholomeos, daha sonra bölgeden ayrıldı.


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