Balkonda annesinin kucağından düşen bebek öldü!

Yayınlanma: 08.05.2024 - 18:17

Güncelleme: 08.05.2024 - 18:17

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde Bahçelievler Mahallesi’nde evlerinin balkonunda annesinin kucağından düşen A.A. (1) ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.