Balkonda annesinin kucağından düşen bebek öldü!

Siirt'te balkonda annesinin kucağından düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 18:17
Balkonda annesinin kucağından düşen bebek öldü!
Abone Ol google-news

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde Bahçelievler Mahallesi’nde evlerinin balkonunda annesinin kucağından düşen A.A. (1) ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Siirt haberleri bebek haberleri Balkon haberleri

İlgili Haberler

‘Yeni doğan bebek’ vurgununda yeni gelişme!

‘Yeni doğan bebek’ vurgununda yeni gelişme!
Johnson & Johnson'dan 'bebek pudrası' davaları için uzlaşma önerisi

Johnson & Johnson'dan 'bebek pudrası' davaları için uzlaşma önerisi
NASA'nın keşfettiği asteroit bebeklik çağında çıktı

NASA'nın keşfettiği asteroit bebeklik çağında çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

O fotoğraf tepki çekmişti: Özgür Özel'den 'Taha Hüseyin Karagöz' açıklaması

O fotoğraf tepki çekmişti: Özgür Özel'den 'Taha Hüseyin Karagöz' açıklaması
Aşk yolculuğunda yönünü bul: Gelecekteki partnerinizi işaret eden 5 ipucu

Aşk yolculuğunda yönünü bul: Gelecekteki partnerinizi işaret eden 5 ipucu
Ankara Büyükşehir’den 36 bin emekliye destek

Ankara Büyükşehir’den 36 bin emekliye destek
Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan’dan ‘kızlar gecesi’ eğlencesi

Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan’dan ‘kızlar gecesi’ eğlencesi
Son Dakika... Hamas ateşkes teklifini kabul etti

Son Dakika... Hamas ateşkes teklifini kabul etti
Günlük burç yorumları: 9 Mayıs 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 9 Mayıs 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten 'iddianame' tepkisi: 'Devlet ne sağımızda ne solumuzda ne de arkamızda'

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten 'iddianame' tepkisi: 'Devlet ne sağımızda ne solumuzda ne de arkamızda'
Her şeye rağmen hedefi şampiyonluk

Her şeye rağmen hedefi şampiyonluk