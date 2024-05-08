Balkonda annesinin kucağından düşen bebek öldü!
Siirt'te balkonda annesinin kucağından düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde Bahçelievler Mahallesi’nde evlerinin balkonunda annesinin kucağından düşen A.A. (1) ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Öğrenci okul müdürünü öldürdü
- Özgür Özel'den 'fotoğraf' açıklaması
- Öğretmen sendikalarından iş bırakma kararları!
- Cem Garipoğlu’nun elindeki lekelerin sırrı belli oldu
- Caner Erkin'den eski hocasıyla ilgili itiraf
- 'Ya adalet, ya kıyamet!'
- Akaryakıta çifte indirim pompaya yansıdı!
- Müzisyen Kalben adliyeye sevk edildi
- Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Dortmund!
- Mevduat faizi neden düşüyor?