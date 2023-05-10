Sahneden düşerek yaralanan Kibariye'den ilk açıklama
Mersin'de sahne aldığı bir etkinlikte üzerine koşan hayranı nedeniyle düşerek yaralanan şarkıcı Kibariye'nin tedavisi tamamlandı. Kaşında açık ve vücudunda sıyrıklar oluşan Kibariye, "Allah korudu. Sevenlerim merak etmesin, sağlık durumum gayet iyi" dedi.
Ünlü şarkıcı Kibariye, dün Mersin'de merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde düzenlenen ‘Romanlar Buluşması’ etkinliğine katıldı.
Burada sahne alan Kibariye, şarkısını söylediği sırada bir hayranı sahneye atladı. Hayranının korumalar tarafından engellenmesi sırasında arada kalan Kibariye, aldığı darbeyle sahneden 2 metre yükseklikten yere düştü.
Kibariye, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ayrıca şarkıcının sahneden düşme anları ise konsere katılanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kibariye'nin menajeri Harun Belenkoğulları, şarkıcısının taburcu olmasının ardından İstanbul'a döneceklerini belirterek, "Genel durumu iyi, dünden bu yana doktor kontrolü altında. Kaşında açılma vardı. Doktorlar müdahale etti. Vücudunda ise sıyrıklar oluştu. Bugün taburcu edilmesi bekleniyor" dedi.
Geceyi hastanede müşahede altında geçiren Kibariye menajeri aracılığıyla sevenlerine, "Allah korudu, merak etmesinler, sağlık durumum gayet iyi" mesajı gönderdi.
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