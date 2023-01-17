Hatay'da bir kadın apartman boşluğuna düşerek öldü

Hatay’ın Payas ilçesinde 4 çocuk annesi bir kadın, oturduğu apartmanın giriş katı boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 15:58
Hatay'da bir kadın apartman boşluğuna düşerek öldü
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Hatay’ın Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 5 katlı bir apartmanın giriş katı merdiven boşluğunda bir kadının hareketsiz halde yattığını gören yurttaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 35 yaşındaki Ayşegül Sabancı'nın öldüğü belirlendi.

5'inci kattan düştüğü değerlendirilen ve olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedeni adli tıpa sevk edilen kadının kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası kesinlik kazanacağı belirtildi. 


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