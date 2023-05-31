2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Balkonda tehlikeli seçim kutlaması: Havaya ateş açtı, yorgun mermi tehlikesi yarattı

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin ardından seçim kutlamasını evinin balkonundan yapan bir kişi, belinden çıkardığı silahlarla havaya defalarca kez ateş açtı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, yaşam alanında yorgun mermi tehlikesi yaratan kişiye çok sayıda tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 20:46
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Trabzon'da 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutlayan bir kişi, tehlike saçtı.

Seçim sonrası evinin balkonuna çıkan AKP'li seçmen, şarkı eşliğinde belinden art arda çıkardığı 4 silahla havaya defalarca ateş açtı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yaşam alanında 'yorgun mermi' tehlikesi yaratan kişiye çok sayıda tepki geldi.

O tepkilerden bazıları:

TRABZON'DA 4 KİŞİ YARALANMIŞTI

Trabzon il merkezi ve ilçelerinde kutlama yaparken silahına sarılan şahıslar; biri çocuk 4 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Kutlamalar sırasında atılan silahlardan çıkan yorgun mermiler Of ilçesinde biri 3 yaşındaki çocuk olmak üzere 3 kişinin, Hayrat ilçesinde de 1 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.


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