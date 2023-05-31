Balkonda tehlikeli seçim kutlaması: Havaya ateş açtı, yorgun mermi tehlikesi yarattı

Yayınlanma: 31.05.2023 - 20:46

Güncelleme: 31.05.2023 - 20:53

Trabzon'da 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutlayan bir kişi, tehlike saçtı.

Seçim sonrası evinin balkonuna çıkan AKP'li seçmen, şarkı eşliğinde belinden art arda çıkardığı 4 silahla havaya defalarca ateş açtı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yaşam alanında 'yorgun mermi' tehlikesi yaratan kişiye çok sayıda tepki geldi.

O tepkilerden bazıları:

TRABZON'DA 4 KİŞİ YARALANMIŞTI

Trabzon il merkezi ve ilçelerinde kutlama yaparken silahına sarılan şahıslar; biri çocuk 4 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Kutlamalar sırasında atılan silahlardan çıkan yorgun mermiler Of ilçesinde biri 3 yaşındaki çocuk olmak üzere 3 kişinin, Hayrat ilçesinde de 1 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.