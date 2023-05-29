2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Trabzon'da seçim sonrası atılan silahlardan çıkan yorgun mermiler 1'i çocuk 4 kişiyi yaraladı

Trabzon'da dün akşam kesin olmayan sonuçlara göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından yapılan silahlı kutlamalarda yorgun mermiler 1'i çocuk 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İHA
Yayınlanma: 29.05.2023 - 12:49
Trabzon'da seçim sonrası atılan silahlardan çıkan yorgun mermiler 1'i çocuk 4 kişiyi yaraladı
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Cumhurbaşkanı seçimlerinini ikinci turunun ardından kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla AKP'liler sokaklara döküldü.

Trabzon il merkezi ve ilçelerinde kutlama yaparken silahına sarılan şahıslar; biri çocuk 4 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Kutlamalar sırasında atılan silahlardan çıkan yorgun mermiler Of ilçesinde biri 3 yaşındaki çocuk olmak üzere 3 kişinin, Hayrat ilçesinde de 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yaralı şahısların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. 


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