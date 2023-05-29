Trabzon'da seçim sonrası atılan silahlardan çıkan yorgun mermiler 1'i çocuk 4 kişiyi yaraladı
Trabzon'da dün akşam kesin olmayan sonuçlara göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından yapılan silahlı kutlamalarda yorgun mermiler 1'i çocuk 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Cumhurbaşkanı seçimlerinini ikinci turunun ardından kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla AKP'liler sokaklara döküldü.
Trabzon il merkezi ve ilçelerinde kutlama yaparken silahına sarılan şahıslar; biri çocuk 4 kişinin yaralanmasına yol açtı.
Kutlamalar sırasında atılan silahlardan çıkan yorgun mermiler Of ilçesinde biri 3 yaşındaki çocuk olmak üzere 3 kişinin, Hayrat ilçesinde de 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Yaralı şahısların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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