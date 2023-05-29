Trabzon'da seçim sonrası atılan silahlardan çıkan yorgun mermiler 1'i çocuk 4 kişiyi yaraladı

Yayınlanma: 29.05.2023 - 12:49

Güncelleme: 29.05.2023 - 12:49

Cumhurbaşkanı seçimlerinini ikinci turunun ardından kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla AKP'liler sokaklara döküldü.

Trabzon il merkezi ve ilçelerinde kutlama yaparken silahına sarılan şahıslar; biri çocuk 4 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Kutlamalar sırasında atılan silahlardan çıkan yorgun mermiler Of ilçesinde biri 3 yaşındaki çocuk olmak üzere 3 kişinin, Hayrat ilçesinde de 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yaralı şahısların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.