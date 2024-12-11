Balkondan ateş edip çay ocağındaki husumetlisini vurmuştu: Serbest bırakıldı!

Yayınlanma: 11.12.2024 - 15:32

Güncelleme: 11.12.2024 - 15:32

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki bir çay ocağında 8 Kasım günü silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; S.A., alacak meselesi nedeniyle 2 katlı apartmanın zemin katındaki çay ocağında oturan Murat Ç.’ye (53), 1’inci kattaki balkondan pompalı tüfekle ateş etti. Murat Ç. sol omzu ve kolundan yaralandı, S.A. ise saldırı sonrasında kaçarak uzaklaştı.

25 SAÇMAYLA YARALANDI

Sol omzuna ve koluna isabet eden 25 saçmayla yaralanan Murat Ç., bir arkadaşının aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Murat Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.