Husumetlisiyle tartıştı... Sokakta rastgele ateş açtı

Yayınlanma: 10.12.2024 - 17:55

Güncelleme: 10.12.2024 - 17:55

Olay saat 14.30 sıralarında 75. Yıl Mahallesi 1336. Sokak üzerinde meydana geldi.

Aralarında husumet olan ve kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi, sokak üzerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri yanındaki tabanca ile etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

Silahın ateşlenmesinden sonra birbirleri ile kavga eden iki kişi sokaktan kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin incelemesinde, sokaktaki bir iş yeri ve bir otomobile mermi isabet ettiği tespit edildi.

Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.