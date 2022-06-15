Kağıt toplayıcısı, çöp konteynerinde 'bebek cesedi' buldu

Salihli'de, Yüksel Özdemir Caddesi üzerinde bir kağıt toplayıcısı, konteyner içinde bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine hemen polis ekipleri sevk edilirken; güvenlik kameraları görüntüleri de incelemeye alındı. Çalışmalar sürüyor.

DHA
15 Haziran 2022 Çarşamba, 12:23
Kağıt toplayıcısı, çöp konteynerinde 'bebek cesedi' buldu
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, kağıt toplayıcısı çöp konteynerinde battaniyeye sarılı yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Olay, 15 Haziran Çarşamba günü saat 07.30 sıralarında Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksel Özdemir Caddesi üzerinde bir kağıt toplayıcısı, çöp konteynerini karıştırdığı sırada, battaniyeye sarılı kanlı bebek cesedi gördü ve durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

CİNSİYETİ BELİRLENDİ

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri çöp konteynerinin içerisinde buldukları bebek cesediyle ilgili delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemesinde bebeğin yeni doğduğu ve cinsiyetinin de kız olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin konteynerideki incelemelerinin ardından bebeğin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.


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