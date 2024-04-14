Balkondan düşen lise öğrencisi ağır yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonundan düşen 14 yaşındaki lise öğrencisi ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 12:23
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İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Gökmenler Apartmanı’nın 3. katında, dün saat 20.00 sıralarında ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonuna çıkan 14 yaşındaki lise öğrencisi Y.G., henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düştü.

Metrelerce yükseklikten sert zemine çakılan talihsiz çocuk, ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki esnaflar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kontrolden geçirilen 14 yaşındaki lise öğrencisi Y.G., ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekiplerinin intihar girişimi şüphesiyle 14 yaşındaki kız çocuğunun telefonuna el koyduğu bilgisine ulaşıldı.


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