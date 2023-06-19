Cam balkon takan işçi, ikinci kattan düştü
Aydın’ın Buharkent ilçesinde bir dairenin balkonuna cam balkon montajı yapan bir kişi dengesini kaybederek ikinci kattan aşağıya düşerek yaralandı.
Buharkent ilçesi İstiklal Mahallesi 21 Sokak üzerinde saat 16.00 sıralarında; bir dairenin balkonuna cam balkon montajı yapmak için gelen bir kişi, bir anda dengesini kaybetmesi sonucu 2. kattan aşağıya düştü.
Bir anda zemine çakılan cam ustasının düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, düşme sonucu yaralanan şahsı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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