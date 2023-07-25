Balkonun camı 51 dereceye dayanamayıp çatladı!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 10:36

Güncelleme: 25.07.2023 - 10:59

Yurt genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan İdris Oğuz, dün çocuklarıyla deney yapmak için evde gölge bir yere termometre bıraktı. Oğuz, saat 15.00 sularında termometre 51 dereceyi gösterirken saat 16.00 sularında evin balkon camının çatırdama sonrası çatlayarak kırıldığını aktardı.

"PENCEREMİZ SICAKTAN DOLAYI PATLADI"

Mardin'de son zamanlarda sıcakların çok yüksek seviyede olduğunu belirten Oğuz, şöyle konuştu:

"Ben ve çocuklarım deneme maksatlı gölgeye termometre bıraktık. Saat 15.00 gibi termometre 51 dereceyi gördü. Hava durumunda 43 derece gibi gözükse de biz 51 dereceyi gördük. Güneş penceremize vurduğu için camın önüne sünger koyduk. Saat 16.00 civarı pencereden çıtırdama sesleri geldi. Penceremiz sıcaktan dolayı patladı."