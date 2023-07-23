Uzmanından ‘aşırı sıcak hava’ uyarısı: ‘Çarşamba günü dışarı çıkmayın’

Yayınlanma: 23.07.2023 - 17:52

Güncelleme: 23.07.2023 - 17:52

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, yurttaşların yaşamını olumsuz etkiliyor.

Kavurucu sıcaklardan bunalan yurttaşlar, klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ederken, sahil kesimlerinde serinlemeye çalışıyor. Aşırı sıcakların etkisini sürdürmesi beklenirken, CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen, çarşamba gününe dikkat çekti.

"Çarşamba günü işiniz yoksa dışarı çıkmayın" diyen Şen, "İstanbul, İzmir, Ege ve Akdeniz sahilleri dahil. Isı çarpmalarının geri dönülmez sonuçları vardır" ifadelerini kullandı.

Şen, şöyle devam etti:

"O nedenle çarşamba günü işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Çıkacaklarsa da şapka gözlük ve açık renk bol elbise giysinler."