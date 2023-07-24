Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için 'yüksek sıcaklık' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için çarşamba ve perşembe gününden itibaren yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.

DHA
Yayınlanma: 24.07.2023 - 15:55
Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, çarşamba ve perşembe günleri, bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

Çarşamba ve perşembe günü hava sıcaklıklarının İstanbul’da 28-37, Edirne’de 32-42, Kırklareli’de 29-41, Tekirdağ’da 26-33, Kocaeli’de 30-41, Sakarya’da 30-39, Yalova’da 26-35 derece civarında seyredeceği bildirildi.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Sıcak hava dalgasının perşembe günü akşam saatlerinden sonra bölge genelinde etkisini kaybedeceği, bu hafta sonunda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. 


Marmara Sıcaklık hava durumu

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