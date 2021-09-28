Balkonunda otururken tüfekle öldürülen şahsın katil zanlısı komşusu çıktı
Çanakkale'de evinin balkonunda otururken vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Ali Ayran'ın katil zanlısının komşusu Mehmet Şirin Batur (olduğu tespit edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde evinin balkonunda otururken av tüfeğiyle öldürülen kişinin katil zanlısının komşusu olduğu belirlendi.
Küçükkuyu beldesindeki cinayetin ardından İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İstihbarat şubelerince teknik inceleme başlatıldı. Çevredekilerin ifadelerinin alınması ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, Ali Ayran'ın (49) katil zanlısının komşusu Mehmet Şirin Batur (47) olduğu tespit edildi.
ZANLININ EVİNDE 3 AV TÜFEĞİ FİŞEĞİ BULUNDU
Araç plaka kayıtlarını inceleyen ekipler, Batur'un İstanbul'a gittiğini belirledi. Telefon kayıtlarını da araştıran ekipler, ikna ederek şüphelinin İstanbul Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olması sağladı. Zanlının ikametindeki aramalarda, suç aleti ruhsatsız av tüfeği ve olay yerinde bulunan boş fişekle aynı marka 3 av tüfeği fişeği bulundu.
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