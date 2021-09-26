Denizli'de cami avlusunda silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Denizli'nin Honaz ilçesinde namazdan çıkarken cami avlusunda tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de yatsı namazı çıkışında kimliği belirsiz bir kişi, cami avlusunda Veysi Özbey'e tabancayla ateş ederek olay yerinden aracıyla kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Silahlı saldırıda ağır yaralanan Özbey, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis, olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı. Ekipler, araçla kaçan ve 2 kişi olduğu değerlendirilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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