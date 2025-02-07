Baltayla saldırdığı babasını öldürüp jandarmaya teslim oldu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 29 yaşındaki Halil Canlı, tartıştığı 80 yaşındaki babası Mehmet Canlı’yı baltayla öldürdü. Saldırgan, jandarmaya teslim oldu.

Baltayla saldırdığı babasını öldürüp jandarmaya teslim oldu
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İHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 17:25

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşanan aile içi tartışma kanlı bitti. 29 yaşındaki Halil Canlı, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası Mehmet Canlı’yı baltayla darp ederek öldürdü. Olayın ardından jandarma ekiplerine teslim olan şüpheli gözaltına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Canlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Oğul Halil Canlı ise olay sonrası jandarma ekiplerine teslim oldu. 


Etiketler: #osmaniye #balta

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