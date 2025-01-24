Tokat'ta arkadaş dehşeti... Baltayla öldürdü, sokağa çıkıp duyurdu!
Zile ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşı Murat Tercuman'ı çıkan kavgada balta ile öldüren O.A. adlı evin önüne çıkarak "Adam öldürdüm" diye bağırdı. Zanlı O.A. gözaltına alındı.
Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Minarei Sağır Mahallesi Arzum Sokak'taki tek katlı müstakil evde bir cinayet yaşandı.
İddiaya göre; Murat Tercuman (44) arkadaşı O.A. ile evde alkol aldı. İkili bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada O.A., Murat Tercuman'ı baltayla öldürdü ve ardından evin önüne çıkarak "Adam öldürdüm" diye bağırmaya başladı.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri Tercuman'ın öldüğünü belirledi. O.A. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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