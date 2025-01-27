Arkadaşını katletmişti... Tokat'taki 'baltalı' dehşette yeni gelişme
Tokat'ın Zile ilçesinde bir kişi arkadaşını baltayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Minareyi Sağır Mahallesi'ndeki bir evde tartıştığı arkadaşı M.T'yi baltayla öldüren O.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
İddiaya göre, 24 Ocak'ta kavga ettiği arkadaşı M.T'yi baltayla öldüren O.A, cinayetin ardından sokağa çıkarak, "Adam öldürdüm" diye bağırmış, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri zanlıyı yakalamıştı.
Etiketler: #tokat
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