Tartıştığı arkadaşına baltayla saldırıp, ‘Ben adam öldürdüm’ diye bağırdı

Tokat’ın Zile ilçesinde Onur A., tartışma sırasında arkadaşı Murat Tercüman’ı baltayla öldürdü. Cinayetin ardından sokağa çıkıp "Ben adam öldürdüm" diyerek bağıran şüpheli gözaltına alındı.

Tartıştığı arkadaşına baltayla saldırıp, ‘Ben adam öldürdüm’ diye bağırdı
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DHA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 16:35

Tokat’ın Zile ilçesinde kan donduran bir cinayet meydana geldi. Minareyi Sağır Mahallesi Arzum Sokak’ta, Onur A., arkadaşı Murat Tercüman’ı baltayla öldürdü.

İddiaya göre; olay Onur A.’nın Murat Tercüman’a ait eve gitmesiyle başladı. İkili, evde birlikte alkol almaya başladı. Ancak bir süre sonra tartışmaya tutuşan arkadaşlar arasındaki gerginlik büyüdü. Onur A., evde bulunan baltayı alarak Tercüman’a saldırdı.

Cinayeti işledikten sonra sokağa çıkan Onur A., çevreye “Ben adam öldürdüm” diyerek bağırmaya başladı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerie, Murat Tercüman’ın hayatını kaybettiği belirledi.

Polis tarafından gözaltına alınan Onur A., emniyete götürülürken, Tercüman’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #tokat #baltalı saldırı

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