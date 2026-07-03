Balyoz kumpasında yaşamını yitiren Cem Aziz Çakmak, ölümünün 11. yılında anılacak

Balyoz davası kapsamında tutuklandıktan sonra cezaevinde kansere yakalanan ve daha sonra yaşamını yitiren emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, ölümünün 11. yılında düzenlenecek törenle anılacak.
"Donanma'nın Kutup Yıldızı" olarak anılan Çakmak için anma programı, yarın saat 11.00'de İstanbul'daki Karacaahmet Mezarlığı 32. Ada J-208 Parseli'nde bulunan kabri başında gerçekleştirilecek.
AİLESİ VE DOSTLARI KATILACAK
Anma töreni, Çakmak'ın ailesi, yakınları ve dostlarının katılımıyla yapılacak.
Balyoz davasında tutuklanan emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, cezaevinde yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedavi görmüş, tahliyesinin ardından 2015 yılında yaşamını yitirmişti. Kendisini destekleyen çevreler tarafından "kumpas şehidi" olarak anılıyor.