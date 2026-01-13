Bandırma'da asit fabrikasında şüpheli ölüm

Bandırma ilçesi Ömerli Kırsal Mahallesi’nde, Hicri Ercili adlı şirket tarafından işletilen asit fabrikasında kepçe operatörü olarak çalışan 54 yaşındaki Ufuk Avcı, 12 Ocak günü saat 22.35 sıralarında kepçe üzerindeki operatör kabini içinde hareketsiz halde bulundu.
Avcı'nın iş arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Avcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, ilk olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, savcılık talimatları doğrultusunda inceleme başlatıldığı öğrenildi.