Bandırma Ticaret Borsası'nın deposunda yangın!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ticaret Borsası'nın, içinde ayçiçeği bulunan deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi söndürüldü.
Bandırma'da Ticaret Borsası'nın, içinde ayçiçeği bulunan 81 numaralı deposunda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, korku ve paniğe neden oldu.
2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, belediyeye ait 4 itfaiye aracının müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, Bandırma Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
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