Bandırma Ticaret Borsası'nın deposunda yangın!

Yayınlanma: 23.08.2024 - 17:17

Güncelleme: 23.08.2024 - 17:19

Bandırma'da Ticaret Borsası'nın, içinde ayçiçeği bulunan 81 numaralı deposunda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, korku ve paniğe neden oldu.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, belediyeye ait 4 itfaiye aracının müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, Bandırma Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.