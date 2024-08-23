Suçlarını itiraf ettiler: Mersin’de orman yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Mersin’in Silifke ilçesinde kasten orman yangını çıkardıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde 4 ayrı noktada arka arkaya yükselen dumanlar üzerine bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı.
Yangın güzergahında bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, motosiklet ile yangın bölgelerinden geçen 2 şahsın kimliğini tespit eden jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonla şüpheli şahısları saklandıkları adreste yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, suçlarını itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
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