Suçlarını itiraf ettiler: Mersin’de orman yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

Mersin’in Silifke ilçesinde kasten orman yangını çıkardıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 12:33
Suçlarını itiraf ettiler: Mersin’de orman yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde 4 ayrı noktada arka arkaya yükselen dumanlar üzerine bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Yangın güzergahında bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, motosiklet ile yangın bölgelerinden geçen 2 şahsın kimliğini tespit eden jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonla şüpheli şahısları saklandıkları adreste yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, suçlarını itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.


orman yangını haberleri

İlgili Haberler

Tokat'ta orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı

Tokat'ta orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı
Son Dakika... Ankara'da başlayıp Bolu'ya sıçrayan orman yangınına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika... Ankara'da başlayıp Bolu'ya sıçrayan orman yangınına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı
Bergama’da orman yangını

Bergama’da orman yangını
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler