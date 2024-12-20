Bandırma'da dehşet anları... Sanayi sitesinde 2 grup arasında silahlı kavga: Baba ve oğul yaralandı!
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde husumetli iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı. Olayın şüphelisi olarak 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir akü servisinde yaşandı. Daha önce aralarında husumet bulunan iki grup serviste karşılaşınca tekrar tartışma yaşandı.
AYAK VE KASIK BÖLGESİNE ATEŞ ETTİ!
41 yaşındaki Ahmet Çoruk, yanında bulunan tabancayla Mümin Şen ve oğlu Ömer Şen’i ayak ve kasık bölgelerine ateş ederek yaraladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Silahlı saldırgan Ahmet Çoruk, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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