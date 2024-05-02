Bandırma’da 'motosiklet hırsızları' tutuklandı

Balıkesir’de bir kişinin park ettiği motosikletini çalan hırsızlar polisler tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 07:47
Bandırma’da 'motosiklet hırsızları' tutuklandı
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 100. Yıl Mahallesi’nde yaşanan olayda, S.K. isimli vatandaş akşam saatlerinde park ettiği yerde motosikletini bulamayınca durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelen şüphelilerin yüzlerini kapatarak motosikleti çaldıklarını tespit etti.

Yapılan kamera çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi. B.K(20) ve K.B(20) isimli şahısların motosikleti Bursa’ya götürüp sattıkları ortaya çıktı.

B.K’nın daha önce aynı suçtan tutuklu olduğu belirlenirken, K.B Bandırma’da yakalanarak tutuklandı.


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