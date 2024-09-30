Bandırma'da şüpheli ölüm: 1 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 30.09.2024 - 11:38

Güncelleme: 30.09.2024 - 11:40

İki gün önce Atatürk Caddesi’ndeki bir otobüs durağı yakınında yerde hareketsiz yatan kişi, vatandaşlar tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, durumu ağır olan hurda toplayıcısı Fevzi Karabacak’ı (60) Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Karabacak hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, Karabacak’ın kasık bölgesinde bıçak ile yaralanma izi olduğu tespit edildi.

Ancak ilk tespitler ölüm nedeninin organ yetmezliği veya kalp krizi olabileceği yönündeydi. Kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Karabacak’ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bandırma Emniyet ekiplerinin sıkı takibi sonrasında şüpheli ölümün aslında bir cinayet olduğu ortaya çıktı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Bandırma Emniyet ekiplerinin soruşturmayı genişletmesi ve sıkı takibi sonrasında otobüs durağında yerde oturarak bekleyen Fevzi Karabacak’ın yanına yaklaşan İkbal İnce (23) elindeki bıçakla şahsı kasığından yaraladı ve olay yerinden uzaklaştı.

Aşırı kan kaybına uğrayan Fevzi Karabacak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İkbal İnce ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fevzi Karabacak’ın cenazesi Bandırma Şehir Mezarlığına defnedildi.