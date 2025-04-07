Bandırma'da şüpheli ölüm: 4. kattan 'düşüp' hayatını kaybetti
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir kişi, 4. kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bandırma ilçesi Dere Mahallesi Tuncay Sokak’ta, 52 yaşındaki Murat Acar, ikamet ettiği binanın 4. katından henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Acar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Murat Acar, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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