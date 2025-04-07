Bandırma'da şüpheli ölüm: 4. kattan 'düşüp' hayatını kaybetti

Yayınlanma: 07.04.2025 - 11:26

Güncelleme: 07.04.2025 - 11:28

Bandırma ilçesi Dere Mahallesi Tuncay Sokak’ta, 52 yaşındaki Murat Acar, ikamet ettiği binanın 4. katından henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Acar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Murat Acar, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.