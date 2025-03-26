Balıkesir'de fabrikada korkutan olay: 10 işçi, sızan amonyak gazından etkilendi
Balıkesir'de bir işletmede bakım sırasında borulardan sızan amonyak gazından etkilenen yan taraftaki iş yerinde çalışan 10 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Altıeylül ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir meyve kurutma fabrikasında saat 14.00 sıralarında, boru yenileme çalışmaları sırasında amonyak gazı sızıntısı oluştu.
TEDAVİYE ALINDILAR
Gaz, fabrikanın yanında bulunan ve müşteri hizmetleri veren bir firmanın havalandırma sisteminden içeri sızdı. Gazdan 10 işçi etkilenirken, ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
İşçiler, ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #fabrika #Balıkesir
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