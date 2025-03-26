Balıkesir'de fabrikada korkutan olay: 10 işçi, sızan amonyak gazından etkilendi

Balıkesir'de bir işletmede bakım sırasında borulardan sızan amonyak gazından etkilenen yan taraftaki iş yerinde çalışan 10 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de fabrikada korkutan olay: 10 işçi, sızan amonyak gazından etkilendi
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 26.03.2025 - 17:47

Altıeylül ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir meyve kurutma fabrikasında saat 14.00 sıralarında, boru yenileme çalışmaları sırasında amonyak gazı sızıntısı oluştu.

TEDAVİYE ALINDILAR

Gaz, fabrikanın yanında bulunan ve müşteri hizmetleri veren bir firmanın havalandırma sisteminden içeri sızdı. Gazdan 10 işçi etkilenirken, ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçiler, ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

 


Etiketler: #fabrika #Balıkesir

İlgili Haberler

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den ‘Önce Bağış Sonra Fabrika Turu’ projesiyle üç STK’ya destek

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den ‘Önce Bağış Sonra Fabrika Turu’ projesiyle üç STK’ya destek
Tuzla'da fabrikada korkutan yangın: Ekipler sevk edildi!

Tuzla'da fabrikada korkutan yangın: Ekipler sevk edildi!
Alman sanayisi alarm veriyor: Fabrikalar yurtdışına taşınıyor!

Alman sanayisi alarm veriyor: Fabrikalar yurtdışına taşınıyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler