Bandırma’da uyuşturucu operasyonu

Yayınlanma: 22.05.2024 - 16:04

Güncelleme: 22.05.2024 - 16:04

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gece 21.30 sularında Eski Çamlık bölgesinde gerçekleştirdikleri uygulama sırasında şüpheli şahıslar üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, Serkan Ş. (48) isimli şahsın üzerinde 9.15 gram olduğu değerlendirilen esrar ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, olayla ilgili gerekli tahkikatın başlatıldığını belirtirken, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.