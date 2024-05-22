Bandırma’da uyuşturucu operasyonu
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde rutin kontrol çalışmasında bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gece 21.30 sularında Eski Çamlık bölgesinde gerçekleştirdikleri uygulama sırasında şüpheli şahıslar üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, Serkan Ş. (48) isimli şahsın üzerinde 9.15 gram olduğu değerlendirilen esrar ele geçirildi.
Emniyet yetkilileri, olayla ilgili gerekli tahkikatın başlatıldığını belirtirken, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.
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