Bank Asya hissedarlarından Erdal Babadağ da aralarında... İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Bank Asya’nın A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ’ın da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.

Bank Asya hissedarlarından Erdal Babadağ da aralarında... İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 10:32

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis ekipleri, örgütün mali organizasyonlarından biri olan Bank Asya grubu hissedarlarından Erdal idrak Babadağ ile birlikte 12 şüphelinin yakalanması için operasyonun düğmesine bastı.

12 GÖZALTI

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda bu sabah erken saatlerde İstanbul merkezli 7 ilde eş anlı operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin 12’si gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında başlatılan işlemlerin devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #FETÖ/PDY #fetö #İstanbul

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