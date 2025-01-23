FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcı Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalandı

Yayınlanma: 23.01.2025 - 14:47

Güncelleme: 23.01.2025 - 14:47

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü TEM, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları ortak çalışma sonrası TEM otoyolu yakınlarında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan FETÖ şüphelisi, meslekten ihraç edilen hakim E.G ile savcı İ.K'nın Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığı belirlendi.

Gözaltına alınan eski hakim ve savcının emniyetteki işlemleri sürüyor.