Banka hesabına yanlışlıkla 1 milyon lira yatırıldı

27 Nisan 2022 Çarşamba, 09:18

Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Erdinç Kaya, banka hesabına bir kişi tarafından 1 milyon lira para yatırıldığını fark etti. Kaya, bankanın müşteri temsilcisiyle görüştüğünde, paranın yanlışlıkla yatırıldığı belirlendi. Kaya, bunun üzerine parayı tekrar sahibine gönderdi.

Kaya, para kendisine ait olmadığı için hemen bankayı aradığını belirterek, "Bankayı arayarak bu para bana ait değil dedim. Onlar da 'Biz size hemen dönüş sağlayacağız bir bekleyin' dediler daha sonra bana döndüklerinde 'Gelin parayı değerlendirelim' dediler. 'Hayır, bu para benim değil' dedim. Daha sonra 'Bizim bankamıza bir gelebilir misiniz' dediler. Ben oraya gittim. Bu paranın bana ait olmadığını tekrar beyan ettim. Daha sonra parayı sahibi olan kişiye iade ettim" diye konuştu.