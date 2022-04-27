RTÜK paraları saça saça dünyayı gezdi

27 Nisan 2022 Çarşamba, 09:15

RTÜK’ün Kazablanka, Viyana, Bükreş, Budapeşte ve Brüksel kentlerinde düzenlediği, “Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe” çalıştaylarının toplam maliyeti belli oldu. İdare, sonuncusunu 24 Nisan’da Kazablanka’da düzenlediği çalıştaylar için 2 milyon 245 bin 290 TL harcadı.

Yayın kuruluşlarının faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek ve gerekli yaptırımları uygulamakla görevli olan ancak son dönemde, “İktidarın sopası” gibi hareket ettiği gerekçesiyle eleştirilen RTÜK’ün çalıştaylar için harcadığı para belli oldu. İdare Fas, Avusturya, Romanya, Macaristan ve Belçika’da düzenlediği çalıştaylar için kesenin ağzını açtı.

İLK ÇALIŞTAY BRÜKSEL’DE

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, RTÜK ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ortaklığı ile “Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı” kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin ilki Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlendi. Beş günlük organizasyon için anlaşılan özel bir turizm şirketiyle 16 Kasım 2021 tarihinde 396 bin 350 TL’lik sözleşme imzalandı. “Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe” isimli çalıştayların ikincisi ise Macaristan’da yapıldı. Başkent Budapeşte’deki çalıştayın organizasyonu için 14 Ocak’ta ihale düzenleyen idare, beş günlük iş için 395 bin 800 TL’lik sözleşmeye imza attı. Çalıştayların üçüncüsünde ise adres Romanya oldu. Bükreş’te gerçekleştirilen çalıştayın organizasyon işi 389 bin 750 TL’lik ihale ile Han Kültürel Eğitim Danışmanlık isimli şirkete verildi. Bükreş’te gerçekleştirilen organizasyonun hizmet süresi ise altı gün oldu.

VİYANA İÇİN REKOR ÖDEME

RTÜK ve YEE’nin çalıştayının dördüncüsü için Avusturya tercih edildi. Avusturya’nın başkenti Viyana’daki altı günlük organizasyon için RTÜK’ün kasasından çıkan para 632 bin 890 TL oldu. Çalıştaylar içinde en çok harcama Viyana’daki Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı için yapıldı.

RTÜK ile YEE, Fas’ın Kazablanka kentinde "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı"nın beşincisini düzenledi. 24 Nisan’da düzenlenen çalıştayın organizasyon ihalesi 19 Nisan’da tamamlandı. Fas’taki çalıştaydan beş gün önce, Romanya’daki çalıştayın da organizatörü olan şirket ile 610 bin 500 TL’lik anlaşma yapıldı. Böylelikle RTÜK’ün kasasından, beş çalıştay için toplam 2 milyon 245 bin 290 TL çıktı.