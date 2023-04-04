Bankadan gelen mesajları okumadan onayladı, 40 bin TL dolandırıldı

Kastamonu’da bir vatandaş, cep telefonuna banka tarafından gönderilen mesajları okumadan onaylayınca 40 bin TL dolandırıldı.

İHA
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 14:53
Bankadan gelen mesajları okumadan onayladı, 40 bin TL dolandırıldı
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Kastamonu’da yaşayan B.A. isimli yurttaşın kimlik bilgilerini ve internet bankacılığı hesabını ele geçiren dolandırıcılar, hesabındaki paraları kendi hesaplarına aktarmaya çalıştı.

Şahıslar tarafından internet bankacılığı üzerinden yapılan işlem sonrasında, banka tarafından B.A.’nın cep telefonuna onay mesajı gönderildi. Cep telefonuna gelen iki onay mesajını da okumadan onaylayan B.A. bir süre sonra banka hesabındaki 40 bin TL’nin başka hesaplara aktarıldığını fark etti. Banka şubesine giden B.A., hesabından iki kez işlem yapıldığını ve bu işlemler neticesinde 40 bin TL paranın çekildiğini öğrendi.

Daha sonra B.A., polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Banka şubesine gelen polis ekipleri, B.A.’nın banka hesaplarına bloke koydurdu. Ardından B.A., polis ekipleriyle birlikte karakola giderek kendisini dolandıran şahıs ya da şahıslardan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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